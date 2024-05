Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Unfall beim Wendevorgang

Wuppertal (ots)

Am 28.05.2024, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Elberfelder Straße zu einem Unfall zweier Pkw. Ein 35-jähriger Mann fuhr mit seinem Porsche Cayenne auf der Elberfelder Straße in Richtung Wansbeckstraße, als er nach bisherigen Erkenntnissen zunächst in die Konrad-Adenauer-Straße einbog, um seinen Wagen dann auf der Elberfelder Straße zu wenden. Dabei kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta eines 28-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Wansbeckstraße auf der Elberfelder Straße unterwegs war. Der 28-jährige Remscheider wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden liegt bei circa 14.500 Euro. (jb)

