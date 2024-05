POL-W: W - Zeugen gesucht - Mercedes flüchtet vor Kontrolle

Wuppertal (ots) - Für den heutigen Dienstag (28.05.2024) zeigte eine Privatperson eine Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz in Wuppertal-Elberfeld an. Unter dem Motto: "All eyes on Rafah. Stoppt den Völkermord." nahmen an der von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr dauernden Versammlung etwa 80 Personen teil. Im Verlauf der Demonstration versuchte ein unbeteiligter Passant nach dem Mikrofon des Redners zu greifen. Dieser Versuch ...

