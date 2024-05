POL-W: RS Fahndungsrücknahme - Vermisster in Remscheid angetroffen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (25.05.2024) kam es auf der Alemannenstraße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raubdelikt. Gegen 20:15 Uhr näherte sich eine unbekannte männliche Person einer 83-Jährigen, versuchte sie zunächst in ein Gespräch zu verwickeln und entriss ihr anschließend die Halskette. In der Folge floh der Tatverdächtige in Richtung Friedhof. Beide Beteiligten hatten gemeinsam zuvor den Bus ...

