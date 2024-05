POL-W: RS Rücknahme der Fahndung - Vermisste Remscheiderin wieder zurück

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagnachmittag (18.05.2024, 15:10 Uhr) erlitt ein Pedelec-Fahrer (63) in Solingen schwere Verletzungen. Der 63-Jährige fuhr auf dem Marschnerweg, als er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Dabei zog er sich mehrere schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die ...

mehr