POL-PPKO: Einsatzmaßnahmen an mehreren Neuwieder Schulen aufgrund einer anonymen Bedrohungslage

Koblenz (ots) - Nachdem es in der jüngeren Vergangenheit bereits vermehrt zu Kupferdiebstählen im Bereich der Mosel gekommen war, wurde am gestrigen Dienstag erneut der Diebstahl eines aus Kupfer bestehenden Waschkessels bei der Polizei Koblenz-Metternich angezeigt. Der Behälter stand auf einem Privatgelände unmittelbar an die Winninger Straße ( B 416 ) in Koblenz angrenzend und wurde gestern in der Zeit von 06.50 ...

