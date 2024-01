Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erneuter Diebstahl eines Kupferkessels

Koblenz (ots)

Nachdem es in der jüngeren Vergangenheit bereits vermehrt zu Kupferdiebstählen im Bereich der Mosel gekommen war, wurde am gestrigen Dienstag erneut der Diebstahl eines aus Kupfer bestehenden Waschkessels bei der Polizei Koblenz-Metternich angezeigt. Der Behälter stand auf einem Privatgelände unmittelbar an die Winninger Straße ( B 416 ) in Koblenz angrenzend und wurde gestern in der Zeit von 06.50 bis 09.05 Uhr entwendet. Aufgrund des zu dieser Zeit herrschenden Berufsverkehrs wurde der Diebstahl möglicherweise durch Zeugen beobachtet. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 2911 in Verbindung zu setzen.

