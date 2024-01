Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verdacht des Computerbetrugs nach Diebstahl einer Geldbörse - Polizei veröffentlicht Bilder und sucht Zeugen

Am 30.03.23 kam es gegen 13.30 Uhr in der Kaufland Filiale in der Koblenzer Straße 174a in 56727 Mayen zum Diebstahl einer Geldbörse mitsamt Papieren und EC-Karten durch einen unbekannten Täter/eine unbekannten Täter/in. Im Anschluss an die Tat erfolgten mit der entwendeten EC-Karte durch den/die unbekannte/n Täter/in diverse Geldabhebungen. Die Polizei Mayen hat nun Lichtbilder veröffentlicht, die unter https://s.rlp.de/B2p84 eingesehen werden können.

Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 entgegen

