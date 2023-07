Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle mehrerer Fahrzeuge im Kreisgebiet

Heinsberg/Gangelt-Mindergangelt/Hückelhoven (ots)

In der Nacht von Dienstag (11. Juli) auf Mittwoch (12. Juli) erbeuteten Diebe im Kreisgebiet mehrere Kraftfahrzeuge. Um kurz vor 4 Uhr stahlen zwei unbekannte Personen am Mittwochmorgen auf der Kempener Straße einen grauen BMW X5, an dem zur Tatzeit Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Zwischen 19 Uhr und 06.45 Uhr verschwand in Gangelt ein Mercedes Sprinter mit Gelsenkirchener Kennzeichen (GE-), der auf dem Parkplatz eines Hotels an der Schinvelder Straße abgestellt war. In Hückelhoven entwendeten unbekannte Personen in der Martin-Luther-Straße einen weißen Citroen Jumper mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Dieser Diebstahl geschah zwischen 18 Uhr und 06.30 Uhr.

