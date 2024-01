POL-PPKO: Lkw-Diebstahl in Dierdorf - Polizei veröffentlicht Bilder von Tatverdächtigen

Montabaur (ots) - Unter Berücksichtigung der bisherigen Berichterstattung veröffentlichen wir nachfolgend die Pressemeldung der StA Koblenz: Ermittlungsverfahren wegen mehrfachen Tötungsdelikts am 25.01.2024 in Montabaur - 2070 Js 5351/24 Am Morgen des 25.01.2024 wurden in Montabaur drei Menschen vorsätzlich ...

mehr