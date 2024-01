POL-Einsatz: Polizeipräsidium Einsatz - Vorbereitung auf die EURO 2024

Polizeipräsidium Einsatz

Polizeipräsidium Einsatz - Vorbereitung auf die EURO 2024

Stuttgart MHP Arena

Am heutigen Dienstag, den 09.01.2024, trainierten spezialisierte Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in der MHP-Arena Stuttgart in verschiedenen Einsatzszenarien für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft. Das Stadion in der Landeshaupstadt ist einer der Austragungsorte der Spiele.

"Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Begegnungen zu gewährleisten, bereiten wir uns gewissenhaft auf das sportliche Megaevent vor. Dies dürfen die Bürgerinnen und Bürger auch von uns erwarten"so Polizeipräsident Anton Saile, der sich vor Ort von der Leistungsfähigkeit seiner Polizistinnen und Polizisten überzeugte.

Diese vertieften in mehreren anspruchsvollen Übungsszenarien ihre Ortskenntnis und Handlungssicherheit. "Wir werden gut vorbereitet sein und blicken zuversichtlich und mit Vorfreude auf die Spiele" fährt Saile fort.

Die Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz sind mit dem Sport vertraut, routiniert in der Begleitung von Fußballspielen und verlässlicher Partner, wenn es um die Sicherheit von Spielern und Zuschauern geht.

Polizeipräsidium Einsatz