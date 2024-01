Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Tödlicher Tauchunfall, Bodensee, 88790 Meersburg, Schiffsanleger "Wilder Mann"

Göppingen (ots)

Am 03.01.2024 gegen 20:00 Uhr, während dem Ende eines Tauchgangs zweier Sporttaucher gerieten beide erfahrenen, fach- und ortskundigen Personen an der Wasseroberfläche durch den sturmbedingt hervorgerufenen starken Seegang in eine Notlage. Hierbei wurde der später verstorbene 52-Jährige mehrfach durch den Wellenschlag an die Promenadenmauer bzw. den Schiffsansleger geschleudert, bis dieser das Bewusstsein verlor. Ohne Atemregler im Mund trieb der Verunfallte nun mehrere Minuten bäuchlings auf der unruhigen Wasseroberfläche, bis dieser schließlich durch den Tauchpartner sowie herbeieilende Passanten an Land gezogen wurde. Der Tauchpartner des Verstorbenen wurde unter Schock stehend ins Klinikum verbracht.

