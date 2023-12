LPI-G: Alkohol am Steuer

Gera (ots) - Gera: Einbrecher und Sachbeschädiger hielten sich in den vergangenen Tagen (13.12. - 14.12.2023) im Bereich des Geraer Weihnachtsmarktes auf und sorgten so für einen Polizeieinsatz. So beschädigten die bislang unbekannte Täter auf dem Märchenweihnachtsmarkt das in der Bachgasse aufgestellte "Hexenhaus" von "Hänsel und Gretel". (Bezugsnummer 0325758/2023) Des Weiteren drangen bislang Unbekannte von Mittwoch (13.12.2023) auf Donnerstag (14.12.2023) in einem ...

mehr