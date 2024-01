Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an einer Grabstätte in Koblenz-Arenberg - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

An einem Grab auf dem Friedhof in Koblenz-Arenberg in der Straße "Im Flürchen" kam es in den vergangenen Wochen bereits zu insgesamt drei Sachbeschädigungen, zur Störung der Totenruhe und in einem Fall zum Diebstahl eines Kreuzes. Die Taten sollen sich am 23.Dezember 23, um den 07. Januar 24 und der Diebstahl in der Zeit vom 24. Januar bis 26. Januar 24 ereignet haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156- 300 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell