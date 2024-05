Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Nordbahntrasse - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (23.05.2024, 19:50 Uhr) kam es auf der Nordbahntrasse zu einer Unfallflucht. Ein 27-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung Barmen unterwegs. In Höhe des Bahnhofs Ottenbruch kam ihm eine Gruppe bestehend aus zwei E-Scootern und einem E-Bike entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Radfahrer mit einem der E-Scooterfahrer zusammen. Dieser war zuvor in Schlangenlinien gefahren. Beide kamen in der Folge zu Fall. Der bislang unbekannte Fahrer des E-Scooters beleidigte den Radfahrer daraufhin und entfernte sich in Richtung Vohwinkel. Der Flüchtige war mit einem schwarzen Roller unterwegs. Er ist circa 170 cm groß und hat eine schlanke Figur. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Bei dem Unfall trug er ein dunkles T-Shirt, eine kurze Hose und führte einen Rucksack mit sich. Nach dem Zusammenstoß hatte er eine Schürfwunde am rechten Knie. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell