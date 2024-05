Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannter entreißt Seniorin die Halskette

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (25.05.2024) kam es auf der Alemannenstraße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raubdelikt.

Gegen 20:15 Uhr näherte sich eine unbekannte männliche Person einer 83-Jährigen, versuchte sie zunächst in ein Gespräch zu verwickeln und entriss ihr anschließend die Halskette. In der Folge floh der Tatverdächtige in Richtung Friedhof. Beide Beteiligten hatten gemeinsam zuvor den Bus der Linie 613 aus der Elberfelder Innenstadt kommend genutzt und waren an der Haltestelle "Friedhofskirche" ausgestiegen.

Die Zeugin beschrieb den Täter als sehr schlank und etwa 185 Zentimeter groß. Er war mit einer dunklen Kappe, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Seniorin blieb bei dem Überfall unverletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Rufnummer 0202 284 0 bei der Kriminalpolizei melden. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell