FW-OG: Wasserrettungseinsatz im Offenburger Westen

Offenburg (ots) - Nach dem folgenschweren Gebäudebrand am Freitagabend konnte die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 7:00 Uhr "Feuer aus" melden. In der Nacht zum Samstag musste die Brandruine, in der immer wieder Glutnester aufflammten, von Einsatztrupps kontrolliert und abgelöscht werden. Der Großbrand vom Freitag, der 150 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge aus Offenburg und umliegenden Gemeinden in Atem hielt, blieb ...

mehr