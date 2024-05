Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung bei Versammlung in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Für den heutigen Dienstag (28.05.2024) zeigte eine Privatperson eine Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz in Wuppertal-Elberfeld an. Unter dem Motto: "All eyes on Rafah. Stoppt den Völkermord." nahmen an der von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr dauernden Versammlung etwa 80 Personen teil.

Im Verlauf der Demonstration versuchte ein unbeteiligter Passant nach dem Mikrofon des Redners zu greifen. Dieser Versuch misslang. In der Folge entfernte sich der Passant von der Örtlichkeit, wurde allerdings von einem Versammlungsteilnehmer verfolgt und von diesem in den Rücken getreten. Anwesende Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen des Trittes unmittelbar überwältigen. Beim Transport zu Wache leistete er Widerstand und beleidigte die Beamtinnen und Beamten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gegen den Mann gefertigt.

Darüber hinaus kam es im Einsatzverlauf zu drei weiteren Beleidigungen der eingesetzten Kräfte durch Versammlungsteilnehmende.

Gegen 22:00 Uhr wurde die Versammlung durch den Leiter als beendet erklärt. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell