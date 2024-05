Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Unfall endet glimpflich

Lippe (ots)

Ein 23-jähriger Bad Salzufler befuhr am Freitag gegen 19:05 Uhr mit seinem Tiguan die Ostwestfalenstraße aus Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Lemgo. In Höhe der Einmündung Liemer Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine 22-jährige Lemgoerin, die mit ihrem Audi A3 die Ostwestfalenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die junge Frau erfasste mit ihrer rechten Fahrzeugfront das Heck des sich im Abbiegevorgang befindlichen Tiguan und schleuderte diesen gegen den Bulli eines 50-Jährigen. Der Mann aus Bad Salzuflen hatte verkehrsbedingt in der untergeordneten Liemer Straße gehalten, um den Querverkehr passieren zu lassen. Durch die Kollision wurde die Audi-Fahrerin leicht am rechten Handgelenk verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch die Rettungssanitäter untersucht, konnten jedoch anschließend in die Obhut von Familienangehörigen entlassen werden. Der Tiguan und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen. Die Ostwestfalenstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

