Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - E-Bike kollidiert mit Golf

Lippe (ots)

Eine 27-jährige Detmolderin beabsichtigte am Freitag gegen 15:50 Uhr, mit ihrem VW-Golf auf der Bielefelder Straße in Heidenoldendorf nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Dabei übersah sie einen 73-jährigen Pedelec-Fahrer aus Detmold, der auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Pivitsheide unterwegs war. In Höhe der Zufahrt kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsbeteiligter. Der Zweiradfahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und klagte anschließend über Schmerzen im Hüftbereich. Zur Untersuchung wurde er mittels Rettungswagen ins Klinikum Detmold verbracht. An E-Bike und PKW entstanden kaum Schäden, um das Fahrrad kümmerte sich ein Familienangehöriger.

