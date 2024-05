Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Ungebetene Gäste

Lippe (ots)

Im Wohngebiet Marienburger Straße kam es am Wochenende zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die 50-jährige Wohnungsinhaberin gab gegenüber der Polizei an, das Haus am Freitagabend gegen 22:00 Uhr verlassen zu haben. Als sie wenige Stunden später am Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr zurückkehrte, waren Schrankschubladen aufgezogen und durchwühlt worden. Aus dem Zimmer der Tochter wurde Schmuck im unteren dreistelligen Wert entwendet. Wie sich der oder die Täter Zugang zur Wohnung verschafften, ist derzeit unklar. Wer zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 05231/6090 bei der Kriminalpolizei in Detmold zu melden.

