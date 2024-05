Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Diebstahl von Toyota Highlander.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (16./17.05.2024) wurde ein silberner Toyota Highlander gestohlen, der an einem Wohnhaus an der Detmolder Straße parkte. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am frühen Morgen gegen 5.20 Uhr. Der Wagen mit Kennzeichen aus Hoyerswerda (HY) hat einen Wert von etwa 60.000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl bzw. den Aufenthaltsort des Autos melden Zeugen bitte telefonisch unter 05231 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

