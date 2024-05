Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mehrere Diebstähle von Fallrohren.

Lippe (ots)

Zuletzt kam es im Stadtgebiet von Lage zu mehreren Diebstählen von Fallrohren. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16.05.2024) wurden in der Schötmarschen Straße an drei verschiedenen Häusern mehrere Fallrohre der Dachrinnen abmontiert und gestohlen. Bei einer der Diebstähle konnte der Täter als männlich und mit Vollbart beschrieben werden, bekleidet mit einer Mütze, einer hellen Weste und dunklen Handschuhen. Auch in der Straße "In der Bülte" schlugen Diebe zu und entwendeten am Mittwoch (15.05.2024) zwischen 7 und 21 Uhr ein Kupferfallrohr an einem Haus. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend (15./16.05.2024) wurden ebenfalls zwei Fallrohre aus Kupfer von einem Gartenhaus in der Gartenstraße gestohlen. Um sachdienliche Zeugenhinweise zu den Diebstählen bittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

