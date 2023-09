POL-PDWIL: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wittlich (ots) - In der Zeit vom 21.09.2023, 16:30 Uhr, auf den 22.09.2023, 06:30 Uhr, ereignete sich in Hetzerath eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die L 141 aus Richtung Föhren, in Richtung Hetzerath. Aus ungeklärter Ursache überfuhr er die am Ortseingang Hetzerath befindliche Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte er die mittig angebrachte Verkehrsbeschilderung. Der ...

