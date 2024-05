Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kupferfallrohr gestohlen.

Lippe (ots)

In der Sprottauer Straße stahlen unbekannte Diebe am Donnerstagmittag (16.05.2024) rund 3 Meter eines Kupferfallrohres von der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses. Eine Zeugin beobachtete gegen 11.30 Uhr zwei männliche Täter, wie sie sich zu Fuß mit dem Rohr in unbekannte Richtung entfernten. Die beiden wurden wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,75 m groß, dunkle Haare. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

