POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrolle

Landau (ots) - Ein 34-jähriger Motorradfahrer befuhr die Straße "In der Viehweide" in Bornheim in Fahrtrichtung Mörlheimer Weg. Kurz hinter der Einmündung verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau ...

