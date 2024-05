Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Bottrop (ots)

Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades auf der Warner-Allee in Bottrop Feldhausen alarmiert. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer und nach notärztlicher Versorgung an der Einsatzstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der PKW Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr unterstützte die rettungsdienstlichen Maßnahmen und sicherte die Einsatzstelle ab. Die Warner-Allee wurde für die Einsatzmaßnahmen 20 Minuten gesperrt. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst auch die freiwillige Feuerwehr Feldhausen und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg. (Sc)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell