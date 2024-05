POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden Landau - Bornheim

Maximiliansau (ots) - Am Freitag, den 03.05.2024 kam es gegen 13:00 Uhr in der Eisenbahnstraße in Maximilansau zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Bislang unbekannte Täterschaft blieb an einem geparkten Lieferwagen hängen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen handeln. Näheres ist nicht bekannt. Am geparkten Fahrzeug ...

