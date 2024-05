POL-PDLD: Schlägerei auf Handkeesfest

Germersheim (ots) - Am Freitagabend, gegen 19:50 Uhr, beobachtete ein junger Mann in der Klosterstraße in Germersheim, wie ein 74-jähriger Mann beim Ausparken ein anderes stehendes Fahrzeug touchierte. Als er den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte, beschlossen Beide zusammen zur Polizeidienststelle zu fahren. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass von dem Unfallverursacher eine starke ...

mehr