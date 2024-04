Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: VW beschädigt - Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmittag, 12 Uhr, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen VW in der Altneudorfer Straße. Der Schaden befindet sich an der hinteren linken Seite des PKW. Außerdem soll der oder die unbekannte Täter/in eine Delle in den Kotflügel geschlagen haben. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

