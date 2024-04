POL-HST: Garagenbrand in Sellin

Stralsund (ots) - Am Ostermontagabend, dem 01.04.2024 gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei in Stralsund über einen möglichen Einbruchsversuch an einem Fahrradunterstand in der Straße An der Kupfermühle informiert. Zwei unbekannte Täter versuchten derzeitigen Erkenntnissen zufolge mittels einer Flex in den Unterstand zu gelangen, flüchteten jedoch vor Eintreffen der Beamten. Eine umgehende Absuche im Nahbereich führte ...

