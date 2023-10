Mülheim an der Ruhr: Streit unter Jugendlichen eskaliert - 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Essen (ots) - 45134 E.-Bredeney: Am vergangenen Mittwoch (11. Oktober) brannte ein Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Bredeney komplett aus. Die Unterkunft ist seitdem unbewohnbar. Ein 23-jähriger Bewohner wurde am Samstag (14. Oktober) festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Am vergangenen Mittwoch gegen 12:45 Uhr hatten mehrere Zeugen ...

mehr