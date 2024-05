POL-LIP: Schlangen. Einbruch in Vereinshaus.

Lippe (ots) - In der Kuhstraße wurde ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag (16.05.2024) von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Im Bereich der Buschortstraße/Kuhstraße blockierte ein Transporter mit doppelachsigem Anhänger mit Holzaufbau gegen 15.40 Uhr den Weg, so dass der 52-jährige ...

mehr