POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Körperlicher Angriff mit Pfefferspray - Transporter-Fahrer gesucht.

In der Kuhstraße wurde ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag (16.05.2024) von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Im Bereich der Buschortstraße/Kuhstraße blockierte ein Transporter mit doppelachsigem Anhänger mit Holzaufbau gegen 15.40 Uhr den Weg, so dass der 52-jährige Mann aus Bad Salzuflen hupte. Das Fahrzeug fuhr daraufhin zur Seite. Nachdem die beiden Autos aneinander vorbeigefahren waren, hielt der Unbekannte in Höhe der Fahrertür des 52-Jährigen und besprühte ihn mit Pfefferspray. Anschließend flüchtete der Mann in dem blauen Mercedes Benz Sprinter in unbekannte Richtung. Der Fahrer konnte folgendermaßen beschrieben werden: männlich, 50 bis 60 Jahre alt, grau melierte Haare, sprach akzentfrei Deutsch. Zeugenhinweise zur gefährlichen Körperverletzung nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

