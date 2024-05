Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junge von Fahrrad geschubst und geflüchtet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Hans-Hinrichs-Straße wurde ein Junge am Samstagmittag (11.05.2024) von seinem Fahrrad geschubst und verletzt. Der 12-Jährige aus Detmold war gegen 13 Uhr auf seinem Rad unterwegs, als in Höhe der Bushaltestelle Abzweigung Humboldtstraße ein mit zwei Personen besetztes Motorrad von hinten an ihn heranfuhr und abbremste. Der Sozius stieß den Jungen von seinem Fahrrad. Anschließend flüchtete das schwarz-weiße Motorrad in Richtung Hiddesen ohne sich um den verletzten 12-Jährigen zu kümmern. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen telefonisch unter 05231 6090 um Hilfe: Wer hat die gefährliche Körperverletzung beobachtet und kann Hinweise geben?

