Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Verkehrsunfall auf Kreuzung.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Lagesche Straße/Bahnhofstraße ereignete sich am Mittwochnachmittag (15.05.2024) ein Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Gegen 16 Uhr beabsichtigte ein 24-Jähriger aus Bielefeld mit seinem Kia Rio von der Lageschen Straße nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Lage abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich eine 60-jährige VW Golf-Fahrerin aus Lage, die ihm auf der Lageschen Straße in Richtung Bielefeld entgegenkam. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Autos frontal zusammen. Die Lagenserin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin wurden zwei Blumenkübel beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell