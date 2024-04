Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück/Neuenkirchen b. Bramsche: Einbrüche im Nordkreis

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trieben Diebe ihr Unwesen im Nordkreis. Zunächst verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Backstube in der Bramscher Straße in Neuenkirchen bei Bramsche. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. In einem weiteren Fall verschafften sich Eindringlinge gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Alenconer Straße in Quakenbrück. Auch hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel samt PKW. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Daimler, welcher zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen OS-HH 6676 geführt wurde. Die Polizei Bramsche (Tel.:05461/94530) sowie die Polizei Bersenbrück(Tel.:05439/9690) bitten nun Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich zu melden.

