Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe

Hildesheim (ots)

Lamspringe:

Am 11.12.23, um 07:40 Uhr kam es in der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das geschädigte Kraftfahrzeug, ein Audi A8 hat ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht gehalten. Der Nutzer des Fahrzeugs habe zu diesem Zeitpunkt noch in den Fahrzeug gesessen, als plötzlich ein schwarzes Kraftfahrzeug an dem geparkten Pkw vorbeigefahren ist und gegen den linken Außenspiegel stieß. Der Verursacher hat daraufhin nicht angehalten, sondern seine Fahrt in Richtung Alfeld auf der L 488 fortgesetzt. Am Pkw entsteht ein Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von etwa 300.-EUR.

Bei Hinweisen zu dieser Verkehrsunfallflucht melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell