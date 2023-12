POL-HI: Gartenlaube vollständig zerstört

Hildesheim (ots) - (zei) 31028 Gronau (Leine) - Am 10.12.2023 zwischen 18:15 Uhr und 20:45 Uhr, ist es auf einem Parkplatz in der Breiten Straße in Gronau zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf der Parkfläche abgestellten Pkw beschädigt. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Angaben ...

mehr