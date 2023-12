Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 10.12.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Altes Schwimmbad", in der Winzenburger Str. / Südwall zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Alfelderin parkte mit ihrem Pkw (VW Fox) aus einer Parklücke rückwärts aus und kollidierte mit einem hinter hier geparkten Pkw (VW Crafter) von der Johanniter Unfall-Hilfe. Eine Zeugin, die durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurde, habe nachfolgend beobachten können, wie die Beifahrerin ausgestiegen sei und den geparkten Transporter betrachtet hätte. Danach sei die Beifahrerin wieder eingestiegen und der VW Fox habe den Unfallort verlassen. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und gab den Sachverhalt der Polizei bekannt. Die 85-jährige Unfallverursacherin wurde später an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und mit dem Vorwurf des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort konfrontiert. Sie gab an, dass sie keine Beschädigung an dem Transporter habe feststellen können und sich somit keiner Schuld bewusst sei. Der Gesamtschaden an beiden Pkw wird vorläufig auf 1.200 Euro geschätzt.

