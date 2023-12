Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü.) Am 10.12.2023 gegen 02:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Hannoverschen Straße in Alfeld ein PKW auf. Dieser wurde in unsicherer Fahrweise geführt. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnte bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,06 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt verhindert.

