Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kinderdorf.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (13./14.05.2024) brachen Unbekannte in der Straße "Am Gelskamp" in ein Gebäude des Kinderdorfes ein. Über ein Fenster gelangten sie gewaltsam in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Beute. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

