Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Regenrinne gestohlen.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (16.05.2024) gegen 2.30 Uhr wurde in der Pottenhauser Straße eine Regenrinne von einem Haus abmontiert und gestohlen. Der Bewohner hörte verdächtige Geräusche an seiner Fassade und beobachtete, wie die unbekannten Diebe ihre Beute mit einer Schubkarre abtransportierten. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell