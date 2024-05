POL-LIP: Detmold. Korrektur Tatvorwurf: Sachbeschädigung durch Feuer an Grundschule.

Lippe (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen (15.05.2024) gegen 5.45 Uhr im Bereich Bunte Heide/Merlweg in Leese. Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Lemgo war auf dem Merlweg unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße Bunte Heide übersah er augenscheinlich den vorfahrtberechtigten BMW eines 28-Jährigen aus Lage, der in Richtung Papenhausen fuhr. Der Krad-Fahrer prallte gegen den BMW, stürzte ...

