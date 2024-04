Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Einbruch in Selbstversorgungsladen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.04.2024:

Schwalmstadt

Einbruch in Selbstversorgungsladen

Tatzeit: Freitag, 19.04.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 20.04.2024, 05:30 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde zunächst vergeblich versucht die Scheiben eines Selbstversorgerladens in der Elisabeth-Seitz-Straße in Schwalmstadt einzuschlagen, um sich so Zutritt zu verschaffen. Nachdem dies misslang, wurden durch die unbekannten Täter die beiden automatischen Eingangstüren mittels Gewaltanwendung geöffnet. Die unbekannten Täter gelangten daraufhin in den Innenbereich des Selbstversorgerladens. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die unbekannten Täter kurz darauf ohne Diebesgut vom Tatort.

Durch die Gewaltanwendung am Tatort entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell