POL-HR: Homberg - Diebstahl aus Auto

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.04.2024: Melsungen Einbruch in Gaststätte Tatzeit: Montag, 15.04.2024, 04:47 Uhr bis Montag, 15.04.2024, 04:53 Uhr Am frühen Montagmorgen sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Brückenstraße in Melsungen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei die Eingangstür des Gebäudes auf. Im Anschluss brachen sie eine weitere Tür ...

