POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am vergangenen Freitag (08.03.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Fenster zweier Häuser in der Albert-Einstein-Straße und der Freudenthalstraße. Gegen 17.30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte zunächst zwei Fenster eines Hauses in der Freudenthalstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Gegen 17.45 Uhr beschädigten bislang ...

mehr