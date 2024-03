POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am vergangenen Freitag (08.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Eichenhofstraße. Gegen 16.00 Uhr parkte ein 47-jähriger Seat-Fahrer am Fahrbahnrand ein. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Anhänger für Pkws die Eschenhofstraße entlang und touchierte dabei das Auto des Seat-Fahrers. Anschließend fuhr der bislang Unbekannte weiter in Richtung Donauwörther Straße, ...

