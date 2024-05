Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - alkoholisierter Mofafahrer verliert Kontrolle und stürzt

Soest (ots)

Am Freitagmorgen (03.05.), gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Soester mit seinem Mofa die Briloner Straße in Richtung Elfser Weg. Ein 33-jähriger Zeuge aus Soest, der mit seinem Pkw in die gleiche Richtung fuhr, bemerkte, dass der Mofafahrer mit erheblichen Schlangenlinien unterwegs war und teilweise sogar in den Gegenverkehr geriet. In Höhe der Hausnummer 32 verlor der Mofafahrer dann gänzlich die Kontrolle, stieß gegen einen Bordstein und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er leichte, oberflächliche Verletzungen. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Zweiradfahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest, welche eine Blutentnahme zur Folge hatte. Vorsorglich wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und damit die gefährliche Weiterfahrt unterbunden. Der Sachschaden an dem Krad ist gering. (hn)

