POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz.

Lippe (ots) - An der Kreuzung Lagesche Straße/Bahnhofstraße ereignete sich am Mittwochnachmittag (15.05.2024) ein Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Gegen 16 Uhr beabsichtigte ein 24-Jähriger aus Bielefeld mit seinem Kia Rio von der Lageschen Straße nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Lage abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich eine 60-jährige VW Golf-Fahrerin aus Lage, die ihm auf der ...

