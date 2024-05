Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Qualifizierte Ingewahrsamnahme im Rahmen einer Bedrohung.

Lippe (ots)

In Holzhausen gab es am Freitag (17.05.2024) ein großes Polizeiaufgebot im Bereich der Straße "Im Wassergrund". Ein 62-jähriger Mann aus Bad Salzuflen drohte am Morgen gegen 9.15 Uhr seinem ehemaligen Arbeitgeber gegenüber mit Straftaten. Aufgrund von Zeugenaussagen gab es Hinweise, dass er bewaffnet sein könnte. Es folgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Holzhausen, um den Mann zu finden. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Am Nachmittag gegen 15.15 Uhr konnte der Bedroher in der Porschestraße angetroffen werden. Dort gelang es den Einsatzkräften den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. In seinem Fahrzeug wurde eine Axt sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

